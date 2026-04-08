Aliou Cissé quitte déjà la sélection libyenne

Dix petits matchs et puis s’en va. Après seulement huit rencontres officielles en tant que sélectionneur de la Libye, c’est déjà l’heure de tourner la page pour Aliou Cissé. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien sélectionneur du Sénégal a exprimé sa fierté d’avoir pu entraîner les Chevaliers de la Méditerranée : « Je suis fier du travail que nous avons réalisé ensemble, et des résultats obtenus ». Un départ aussi rapide qu’inattendu pour le technicien de 50 ans passé notamment par le PSG, le LOSC ou encore Sedan lors de sa carrière de joueur.

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Un départ sans explications

Pour le moment, pas d’explications concernant son choix de quitter la sélection si rapidement. Battu une seule fois en dix rencontres, la fois où ça comptait vraiment face au Cap-Vert, le vainqueur de la CAN en 2021, n’a pas pas pu emmener la Libye à la prochaine Coupe du monde.

Le Ghana a un poste à pourvoir si jamais…

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