S’abonner au mag
  • Liga
  • J38
  • Real Madrid-Athletic Club (4-2)

Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

LB
15 Réactions
Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

À jamais le premier. Avec un ultime but inscrit face à l’Athletic Club samedi soir (4-2), Kylian Mbappé a donc inscrit 25 buts en Liga cette saison. Une barre symbolique qu’il atteint pour la sixième année consécutive.

Il est ainsi devenu le premier joueur français de l’histoire à avoir marque 25 buts lors de six saisons consécutives dans les cinq grands championnats selon Stats Foot. Une performance qui lui a également permis d’être le Pichichi de cette saison 2025-2026 comme la saison dernière. En deux saisons chez les Merengues, le Kyks a donc inscrit 56 buts dans le championnat espagnol et un total de 86 unités toutes compétitions confondues.

Ne reste plus qu’à retrouver la recette pour remporter des titres la saison prochaine.

Mbappé, une saison pour apprendre (et comprendre)

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur du 21e siècle ?

Oui
Non
Fin Dans 4h
122
84

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.