Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

À jamais le premier. Avec un ultime but inscrit face à l’Athletic Club samedi soir (4-2), Kylian Mbappé a donc inscrit 25 buts en Liga cette saison. Une barre symbolique qu’il atteint pour la sixième année consécutive.

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 25 buts lors de 6 saisons consécutives dans les 5 grands championnats. — Stats Foot (@Statsdufoot) May 23, 2026

Il est ainsi devenu le premier joueur français de l’histoire à avoir marque 25 buts lors de six saisons consécutives dans les cinq grands championnats selon Stats Foot. Une performance qui lui a également permis d’être le Pichichi de cette saison 2025-2026 comme la saison dernière. En deux saisons chez les Merengues, le Kyks a donc inscrit 56 buts dans le championnat espagnol et un total de 86 unités toutes compétitions confondues.

Ne reste plus qu’à retrouver la recette pour remporter des titres la saison prochaine.

Mbappé, une saison pour apprendre (et comprendre)