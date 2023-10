Lukeba sur les Bleus : « Ça arrive un peu plus tôt que je ne l’aurais pensé »

Sans doute le seul Lyonnais en avance sur ses prévisions cette saison.

Initialement appelé avec les Espoirs, Castello Lukeba a finalement rejoint la grande équipe de France. « Je ne m’étais pas fixé de date précise. Pour moi, si j’étais performant en club, surtout dans les compétitions européennes, ça viendrait avec le temps, confie le défenseur du RB Leipzig au Parisien à propos du timing de sa convocation. Ça arrive un peu plus tôt que je ne l’aurais pensé. Mais ça fait partie de mon parcours aussi. Même avec Lyon, j’ai commencé plus tôt que je ne le pensais. C’est plutôt dans une bonne continuité. »

Pour autant, l’ancien Lyonnais n’entend pas faire de la figuration lors de ce rassemblement : « Je veux montrer que je ne suis pas un simple spectateur qui vient regarder les autres joueurs. Je viens prendre de l’expérience et prouver que je peux jouer à leurs côtés. […] Si possible, je suis là pour gratter des minutes et prendre tous les outils à disposition pour que cela me serve dans le futur. » Avec l’objectif de ne plus passer par la case Espoirs lors du prochain rassemblement : « Lors des entraînements et si j’ai la chance de jouer, je dois montrer au sélectionneur que je peux être appelé dans les 23 directement. »

Et faire des supporters de l’OL les seuls à attendre impatiemment les trêves internationales.

