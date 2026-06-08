Un arbitre du Mondial renvoyé par les services de l'immigration

Cette partie de douaniers/contrebandiers va mal finir. Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien et désigné pour la Coupe du monde 2026 a vu son entrée sur le territoire américain lui être refusée par les services d’immigration, selon le journaliste spécialiste du football africain Micky Jnr.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Very sad news. 💔😭 Top African referee Omar Abdulkadir Artan has been denied entry into the United States after arriving for the 2026 World Cup. 🇸🇴 He has been sent back to Turkey, with no clear reason given so far. More details are expected to emerge.… pic.twitter.com/BTBeU2CviO — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 8, 2026

Parti du Kenya, il a été renvoyé en Turquie, d’où il avait pris son dernier vol à destination de Miami. Il devait y rejoindre les autres arbitres et assister à un séminaire de la FIFA. Aucune autre explication claire n’a pour l’instant été fournie. Après une longue attente, il avait finalement obtenu son visa quatre jours avant son départ pour les États-Unis.

Espoir de l’arbitrage africain et premier Somalien au Mondial

Meilleur arbitre de la Confédération africaine de football en 2025, le talent de l’arbitre de 34 ans avait même été salué par le président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, au moment de sa nomination pour la Coupe du monde, une première pour son pays : « Je loue les efforts, le professionnalisme et l’intégrité démontrés par l’arbitre Omar, qui est devenu une source d’inspiration pour la nouvelle génération de Somaliens. »

En attendant que la FIFA réagisse pour débloquer la situation, l’arbitre n’est pour l’instant pas affecté à un match de Coupe du monde.

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