Amical

France-Irlande du Nord (3-1)

Les notes des Bleus face à l'Irlande du Nord

Par Théo Juvenet le Lundi 08 Juin à 23:30 7 Réactions

Un Michael Olise de gala, un milieu consistant et quelques frayeurs derrière... L'équipe de France, victorieuse contre l'Irlande du Nord, a tout d'une équipe encore dans sa phase de rodage. À voir si le voyage jusqu'aux États-Unis met tout le monde sur le même fuseau horaire.