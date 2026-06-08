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Les notes des Bleus face à l'Irlande du Nord

Par Théo Juvenet
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Les notes des Bleus face à l'Irlande du Nord

Un Michael Olise de gala, un milieu consistant et quelques frayeurs derrière... L'équipe de France, victorieuse contre l'Irlande du Nord, a tout d'une équipe encore dans sa phase de rodage. À voir si le voyage jusqu'aux États-Unis met tout le monde sur le même fuseau horaire.

France

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Mike Maignan

90 minutes de plus pour chercher une bonne visite de Boston sur GetYourGuide.

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Jules Koundé

Un match de prépa en plus, il aurait été préposé à la machine à café. Remplacé par Malo « Dolce » Gusto (46e), un poil plus caféiné.

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Dayot Upamecano

C’est ce conducteur hyper fiable 99% du temps qui peut t’envoyer un coup de volant sur une ligne droite sans danger. Alors, tu montes ?

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William Saliba

Pratique de partir aux États-Unis avec une vraie sécurité sociale pour limiter la casse. Remplacé par Maxence Lacroix (46e, 5), l’option sans mutuelle.

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Theo Hernández

Un vrai briseur de « Peace lines ». Remplacé par Lucas Digne (62e), briseur de pas grand-chose pour le moment.

Note de la rédaction 5.5/10
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Aurélien Tchouaméni

Et si c’était pas la planque, de jouer à ce poste en équipe de France ? Remplacé par Manu Koné (82e), opportuniste.

Note de la rédaction 6/10
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Adrien Rabiot

Le Duc fait son trou avant le départ aux States. Bientôt un feat avec Booba ? Remplacé par N’Golo Kanté (90e), backeur de choix.

Note de la rédaction 6/10
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Michael Olise

Pourquoi chercher inlassablement la recette magique avec les ingrédients magiques quand on a un cuisinier qui sait absolument tout faire ? Remplacé par Maghnes Akliouche (83e), commis de cuisine pour le moment.

Note de la rédaction 9/10
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Désiré Doué

Des petits pas, de la finesse, des petits espaces… ça risque de choquer ces brutes épaisses d’Américains. Remplacé par Bradley Barcola (62e), qui devra penser à ranger correctement ses pinceaux avant le vol.

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Ousmane Dembélé

Mbappé lui a-t-il donné des conseils offensifs ? Remplacé par Rayan Cherki (62e), qui ne doit plus se faire petit.

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Kylian Mbappé

Vous, vous voyez des frappes hors cadre. Lui, il sait qu’aux States, quand ça passe entre le perches, le field goal rapporte un point. Déjà à l’heure du foot US.

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Didier Deschamps

Dernier match en club en France à Marseille. Dernier match en sélection en France à Lille. La grande boucle est bouclée.

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