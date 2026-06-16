Maxence Lacroix offre des pizzas à la commune d’Ajat

En espérant qu’aucune tranche d’ananas ne gâche le geste. Alors que Maxence Lacroix s’apprête à disputer sa première Coupe du monde, le village d’Ajat se prépare à soutenir son petit protégé devant la projection du match des Bleus face au Sénégal à la salle des fêtes locale. Comme le rapporte Ici Nouvelle-Aquitaine, le défenseur a généreusement proposé de payer une tournée de pizzas aux habitants de sa commune. S’il est né à Villeneuve-Saint-Georges, le bonhomme a grandi à Ajat, où vivait son arrière-grand-mère, et a fait ses classes dans le coin.

Le maire Didier Clerjoux raconte : « Maxence a proposé à sa mère de nous offrir des pizzas tous les soirs de matchs, étant donné qu’elle lui a expliqué que nous allons mettre un grand écran dans la salle de fête de la commune. Ça montre bien l’état d’esprit de Maxence qui est très attaché à la commune. »

Un bout du Périgord aux Stazunis

Terre de rugby, la Dordogne gardera bien un oeil sur les performances du champion d’Europe 2026 (eh oui, une Ligue Conférence avec Crystal Palace messieurs dames). Jacqueline, adjointe du maire, explique l’engouement d’Ajat pour l’enfant du pays : « Quand il y a des gros événements comme ça, on regarde. Et puis là, on va regarder encore plus, parce qu’il y a le petit de chez nous qui joue. On ne va pas louper ça ! »

Curieuxsement, pas de salade au menu.

Podcast : Footox vous spoile France-Sénégal !