Pape Thiaw compte sur la communauté sénégalaise et met les pendules à l’heure

Appel à soutien. La veille du coup d’envoi du tant attendu match entre la France et le Sénégal, Pape Thiaw admet compter sur la communauté sénégalaise des États-Unis pour encourager ses joueurs. Pour rappel, les supporters de la bande de Sadio Mané n’ont pas pu entrer aux States en raison du refus des autorités locales de leur délivrer des visas.

« C’est une question un peu politique, moi je préfère parler de ce qui se passe sur le rectangle vert, sourit le sélectionneur des Lions de la Teranga. C’est sûr qu’on aimerait avoir nos supporters. Ce sont des gens qui nous poussent surtout dans les moments difficiles pour qu’on sorte la tête de l’eau. Aujourd’hui, on ne les a pas, mais on a une communauté sénégalaise ici. […] Vous n’allez pas croire qu’il n’y a aucun Sénégalais qui vient du Sénégal. On a une grosse communauté qui fait de grandes choses et qui est aimée aux États-Unis. »

Une arrivée en bonne et due forme

Malgré les rumeurs déferlant sur les réseaux sociaux au sujet d’une fouille musclée des protagonistes sénégalais, le (l’ex?) champion d’Afrique en titre assure que l’arrivée sur le sol de l’Oncle Sam s’est déroulée sans souci : « Cela s’est très bien passé, le protocole sécurité a été bien respecté. Je pense qu’il faut faire attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Depuis l’arrivée de l’IA, on sait ce qui se passe. »

Tout va (presque) bien dans le meilleur des mondes, donc.

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