Un autre directeur sportif de l’OM va quitter le club

Directeur sportif = siège éjectable. Alors que Medhi Benatia a quitté l’OM en mai dernier, c’est un autre directeur sportif qui aurait été éjecté du club. En effet, La Provence annonce que Antoine Ferreira, DS de la section féminine du club, aurait d’ores et déjà quitté la Commanderie puisque l’OM aurait mis fin à son contrat, une information que So Foot peut confirmer.

Après Corinne Diacre remerciée et dix joueuses en fin de contrat, c’est un nouveau départ qui devrait rebattre les cartes de l’organisation de la section féminine, qui n’a pas souhaité réagir.

Une relation difficile avec Corinne Diacre

Sa relation avec Corinne Diacre aura tourné à la tragédie shakespearienne au fil du temps. Des critiques de l’ancienne sélectionneuse envers l’ancien du PSG auraient notamment émergé lors de leur aventure commune, en raison d’un sentiment de manque d’investissement du DS et d’un mercato hivernal pas au niveau des attentes de Diacre, comme le rapporte la Provence.

L’OM se tourne désormais vers l’avenir, notamment avec l’arrivée de Nicolas Chabot en tant qu’entraîneur pour la saison prochaine.

L’ADN marseillais jusqu’à la section féminine, une vraie ville de foot.

L’OM a un nouvel entraîneur