Reijnders spoile le transfert de Dumfries au Real Madrid

Ça s’appelle vendre la mèche. Ces dernières heures, des rumeurs insistantes envoient le latéral de l’Inter Denzel Dumfries au Real Madrid. Et visiblement, le feuilleton serait très avancé et se rapprocherait de son dénouement si on en croit les dernières indiscrétions de son coéquipier en sélection Tijjani Reijnders.

« On l’a tous félicité »

« Est-ce qu’on a fêté le transfert de Denzel au Real ? Oui, bien sûr ! On l’a tous félicité. C’est un pas extraordinaire pour sa carrière. Nous sommes très heureux pour lui et il le mérite absolument », s’est enthousiasmé le milieu néerlandais en zone mixte à l’issue de la défaite des Pays-Bas face à l’Algérie (0-1).

‘Heel blij voor Denzel!’🔥🤝Tijjani Reijnders en de rest van het Nederlands Elftal hebben Denzel Dumfries alvast gefeliciteerd met zijn aankomende transfer naar Real Madrid! Is Dumfries klaar voor deze stap?👀#Dumfries #Oranje pic.twitter.com/5v01TANcI1 — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) June 3, 2026

D’après Fabrizio Romano, les Merengues ont passé la vitesse supérieure et seraient sur le point d’officialiser l’arrivée de leur nouveau latéral droit. Sa clause aurait été levée, sa visite médicale aurait été effectuée et le contrat serait signé. Manque plus qu’un petit « communicado oficial » pour boucler la boucle.

🚨 Florentino Pérez will soon unveil also Denzel Dumfries as new signing. Contract signed, medical done, Inter informed of clause triggered. ✅ pic.twitter.com/oK4HnmwCBT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Un conseil : ne confiez jamais de secret à Reijnders si vous y tenez vraiment.

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