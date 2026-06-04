Le pari fou de trois fans argentins pour assister à la Coupe du monde

Mathieu Valbuena aurait apprécié l’hommage. Miguel Silio, Vicente Conculini et Yamandú Martínez sont arrivés à Kansas City au terme d’un incroyable périple. Ces trois amis argentins se sont lancés le défi fou de rallier à vélo la ville américaine depuis leur patelin de Gualeguaychú, situé à côté de la frontière uruguayenne.

Plus de 17 000 kilomètres passés sur la selle, 17 pays traversés et près de dix mois à tourner les jambes pour les trois compères, partis le 16 août dernier.

TRES ARGENTINOS LLEGARON EN BICICLETA AL MUNDIAL TRAS RECORRER 17.000 KILÓMETROS Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini completaron una travesía de 17.000 kilómetros en bicicleta desde Gualeguaychú hasta Kansas City para alentar a la Selección Argentina en el… pic.twitter.com/DNbmTATLpY — Clarín (@clarincom) June 3, 2026

Accueillis par Scaloni

Les cyclistes fous ont été accueillis par une poignée de supporters argentins dans les rues de Kansas City et ont fait péter le champagne pour célébrer leur performance. L’histoire a fait du bruit jusque dans la sélection championne du monde en titre, puisque Miguel, Vincente et Yamandú ont également eu droit à une petite surprise.

Le trio a été reçu par Lionel Scaloni et son staff, ainsi que « Chiqui » Tapia, le président de l’AFA. Ce dernier a par ailleurs eu un petit mot pour les trois supporters sur Instagram. « La folie et la passion que le supporter argentin éprouve pour ces couleurs et, par-dessus tout, pour la Scaloneta, n’ont pas de limites et ne connaissent pas de frontières. »

Et vous, vous feriez quoi par amour du maillot ?

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