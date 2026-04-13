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Un joueur du Corinthians exclu pour s’être tenu le sexe

AR
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Un joueur du Corinthians exclu pour s&rsquo;être tenu le sexe

Le slip trop serré ou simplement une provocation débile ? En tout cas, le football brésilien nous réserve toujours des surprises. Ce dimanche, le Corinthians, en grande difficulté dans le championnat brésilien, recevait le leader Palmeiras. Dans un match disputé, l’équipe de Memphis Depay et Jesse Lingard s’est retrouvée dès la 35e minutes avec un joueur en moins. La cause ? Le numéro 49, André Luiz, s’est attrapé les parties génitales.

Le trashtalk brésilien

Sur les images diffusées, on voit le Brésilien de 19 ans se triturer le sexe (par dessus le short) en regardant directement son adversaire. L’arbitre, interpellé par la vidéo, a décidé de l’exclure. Peut-être que quelque chose le gênait, mais pour l’homme en jaune, le geste a été perçu comme un acte offensant et grossier.

Une situation que le Corinthians connaissait, puisque Allan s’était lui aussi tenu le sexe il y a quelques semaines. Malgré une nouvelle expulsion en seconde période, les coéquipiers de Depay s’accrochent à 9 contre 11 et terminent le match sur un score vierge de 0-0.

Il serait temps de prendre des shorts plus larges.

Le vilain coup de vice qui a provoqué l’échec de Memphis Depay sur péno

AR

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