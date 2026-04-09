Un mort en marge d’un match de Copa Libertadores

En raison de travaux au stade Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la rencontre entre l’Atlético Junior et Palmeiras (1-1), en phase de groupes de Copa Libertadores, s’est tenue à Carthagène. De nombreuses violences sont survenues dans cette ville, notamment à cause de la présence de supporters du Real Cartagena venus pour en découdre, d’après les informations d’El Espectador.

Des bus caillassés et incendiés

Le média local révèle qu’un fan de l’Atlético Junior, nommé Gabriel Alfredo Acosta Navas, a été poignardé et est décédé des suites de ses blessures. Des images montrent des personnes le frappant à la tête et lui lançant des pierres. Âgé de 31 ans, il a été transporté à l’hôpital, mais n’a pas pu être sauvé.

Dans le même temps, un car de supporters du Junior a été caillassé et les pneus ont été crevés, tandis qu’un bus de la ville a été incendié. Tout cela a nécessité l’intervention des forces antiémeutes. En mai prochain, le club colombien accueillera le Cerro Porteño de nouveau à Carthagène.

Ça promet…

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