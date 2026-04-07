Le vent de la réforme. Le Brésil commence à étudier la possible création d’une ligue unique afin de valoriser son produit, renforcer les clubs et réduire l’écart avec les grands championnats européens. Les représentants des entités de Serie A et de Serie B ont participé à une réunion sur le sujet ce lundi. Visiblement, tous ne sont pas sur la même longueur d’onde au regard des déclarations de Leila Pereira, la présidente de Palmeiras.

« Il faut garder les pieds sur terre, prendre conscience que nous avons tous besoin les uns des autres, que personne n’est plus grand que personne. […] Il y a des clubs qui se prennent pour le Real Madrid, qui pourraient être le Real Madrid de Shopee », a-t-elle lâché en référence à la plateforme asiatique d’e-commerce. L’équivalent d’un « Real Madrid de Wish » pour utiliser une expression plus employée chez nous.

Dans des propos rapportés par Globo, elle regrette « la mentalité de certains dirigeants », peu préoccupés par l’intérêt général du foot brésilien, et défend l’idée d’une « compétition valorisée, dans laquelle tous les clubs ont le même poids, indépendamment du nombre de leurs supporters et de leurs recettes ». À l’heure actuelle, les clubs brésiliens sont divisés entre deux organisations commerciales : la Ligue brésilienne de football, la LIBRA (qui rassemble une quinzaine de clubs, dont Flamengo, Palmeiras, São Paulo et Santos) et Futebol Forte União (une trentaine de clubs). Des échanges auront lieu pendant plusieurs mois afin d’envisager une réforme, qui pourrait entrer en vigueur en 2030.

Ça fait du bien de voir qu’il n’y a pas qu’en France que les dirigeants se tirent dans les pattes.

Vitor Roque bien loin du tumulte des élections du Barça