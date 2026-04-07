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Lincoln City déjà promu en Championship

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Un club déjà promu en Angleterre

Pas de temps à perdre. Nous ne sommes que début avril, mais Lincoln City a déjà assuré sa promotion en Championship. Lundi, l’équipe dirigée par Michael Skubala a fait basculer ses supporters dans l’euphorie en s’imposant sur le gong à Reading, grâce à un but de Jack Moylan à la 90e+6 minute (1-2). Le classement est formel : le leader de League One compte 19 points d’avance sur Bradford, troisième et virtuellement en play-offs, et ne peut donc plus être délogé des deux premières places, synonymes de montée directe.

Invaincu depuis 24 matchs, Lincoln City fera donc son retour en Championship cet été pour la première fois depuis 1961. Maintenant, il reste cinq matchs pour assurer le titre de champion – en bonne voie avec 12 points d’avance sur Cardiff City, qui compte un match en moins – et évidemment faire la fête.

Abraham serait tellement fier.

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