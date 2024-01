Balles de tennis et invasion du terrain : les supporters de Reading en colère contre leur propriétaire

SOS de supporters en détresse.

Le Reading FC est en train de péricliter, et ses supporters n’en peuvent plus. Rétrogradé en League One au printemps, le club londonien se retrouve menacé d’une nouvelle relégation puisqu’il stagne dans la zone rouge. La perspective de voir les Royals plonger en League Two a poussé les fans à passer à l’action samedi lors du match contre Port Vale. Ils ont lancé des dizaines de balles de tennis sur la pelouse, à peine le coup d’envoi donné, pour manifester leur colère.

First minute of the game and tennis balls are launched into the pitch #ReadingFC pic.twitter.com/UOgVYPyDkr — Andy Preston (@AndyPreston96) January 13, 2024

Un quart d’heure plus tard, les supporters ont envahi le terrain pour afficher leur inquiétude quant à l’avenir de leur club, en visant le propriétaire, Dai Yongge, dont le départ était exigé par plusieurs banderoles. Ils ont refusé de retrouver leur place en tribune et la rencontre a été arrêtée. Le club a déjà écopé de quatre points de pénalité cette saison et de plusieurs dizaines de milliers d’euros d’amende pour manquements aux règles financières, provoquant l’ire des supporters. Le vase était sur le point de déborder depuis un moment puisque Reading avait déjà perdu six points pour la même raison la saison passée – exactement ce qu’il aurait fallu au club pour se maintenir en Championship.

Il n’y a plus qu’à regarder « Comment tuer son boss ? ».

