Championship : Reading se fait retirer six points au classement

Reading s’est vu retirer 6 points au classement de Championship, la deuxième division anglaise. L’English Football League (EFL) informe dans un communiqué que cette sanction prend effet de manière immédiate au classement de la saison 2022-2023. Cette déduction de points fait suite à un non-respect d’un plan budgétaire établi avec la l’EFL. Ce même plan avait été mis en place à cause d’une perte de 57,8 millions de livres entre 2017 et 2021 alors que le plafond de la ligue sur cette période était de 39 millions. Le club avait d’ailleurs déjà perdu six points en novembre 2021 pour avoir dépassé cette limite. Avec ces six points en moins, Reading, qui ne compte plus que 40 points, se retrouve à la 20e place et à un point seulement du premier relégable, Huddersfield, 22e sur 24.

We can confirm that the club has accepted a six-point penalty which has been applied immediately following the club’s failure to fully satisfy a business plan agreed after a historical breach of the EFL’s Profit & Sustainability limits. — Reading FC (@ReadingFC) April 4, 2023

C’est par le biais d’un autre communiqué publié sur son site que le club anglais du sud de l’Angleterre a tenu à réagir : « Le club reconnaît qu’il n’a pas répondu à certains critères du plan budgétaire. […] En respectant les règles de l’EFL, le club n’a pas dépensé un centime en frais de transfert depuis l’été 2020 et n’a pas payé de frais de prêt à un club depuis l’été 2019. Notre effectif a été entièrement reconstruit à partir de transferts libres, de joueurs libres et de diplômés de l’Académie. […] Il a été convenu avec l’EFL que le statut restrictif d’embargo du club prendra effectivement fin cet été et que le club pourra […] agir raisonnablement sur le marché des transferts – dans le cadre d’un budget actuellement examiné par l’unité d’examen financier du club. »

