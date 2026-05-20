Le Dynamo Kiev prive un petit club ukrainien d’une magnifique histoire

Andriy Yarmolenko joue toujours au football en 2026, et il vient de remporter un nouveau trophée. Ce mercredi, le Dynamo Kiev a remporté la Coupe d’Ukraine en s’imposant face au FC Chernihiv (1-3). Yarmolenko, 36 ans et toujours debout, a inscrit le troisième but de la finale, permettant au club de soulever le trophée pour la quatorzième fois de son histoire. Les deux autres buts du club de la capitale ont été inscrits par Vitaliy Buyalskyi

Pas de miracle en revanche pour Chernihiv. Si vous ne connaissez pas ce club, c’est normal : il évolue aujourd’hui à une anonyme treizième place de D2 ukrainienne. Et pourtant, malgré un budget très limité et des conditions extrêmement difficiles, le club a signé un parcours de Coupe improbable. Comme le rapporte le Guardian, la ville de Chernihiv, située près des frontières russe et biélorusse et qui comptait 300 000 habitants avant le début de la guerre en Ukraine, a subi un siège dévastateur au début de l’invasion en 2022. Le stade du club avait été bombardé, et sa rénovation devrait seulement s’achever cette semaine – des débris étant encore visibles sur les bords du terrain.

Dans ce contexte, le FC Chernihiv est devenu un symbole de résilience locale. Le club a misé sur des joueurs et dirigeants majoritairement issus de la région, qui ont reconstruit une dynamique sportive malgré les horreurs de la guerre. Le club joue aussi un rôle social dans la région : son académie accueille des centaines d’enfants, dont certains ont perdu des proches, et leur offre un refuge face aux sirènes et aux attaques.

Comment on dit « la magie de la Coupe » en ukrainien ?

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