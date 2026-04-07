Max Verstappen analyse le jeu de Lionel Messi

Pas de dérapage ici. Dans une vidéo avec son écurie Red Bull Racing pour les cartes Topps, le pilote de Formule 1 Max Verstappen se montre admiratif envers Lionel Messi.

« On voit beaucoup de joueurs qui ont besoin de courir, qui doivent se placer pour marquer. Lui, il peut marquer de n’importe où, à n’importe quel moment, et on croit pouvoir le contrer, mais c’est impossible. On ne peut pas l’arrêter. Il marque dès qu’il saisit l’occasion. On ne peut tout simplement pas le contrer », s’émerveille le quadruple champion du monde de F1.

Laquelle des deux chèvres produit le meilleur fromage ?

Mais le pilote néerlandais ne peut pas zigzaguer entre toutes les questions, et ne peut esquiver l’éternel débat Messi-Ronaldo. « Je trouve impossible de choisir car je pense que Messi a plus de talent que Cristiano, mais Cristiano a travaillé incroyablement dur et est resté dans une forme physique incroyable », répond banalement Super Max.

Rappelons que Ronaldo, c’est le travail, et Messi, le talent.

Lionel Messi marque devant sa tribune