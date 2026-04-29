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La MLS punit Luis Suárez

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La MLS punit Luis Suárez

Ça le change des cous tendres. Si Luis Suárez a disputé l’intégralité du match de MLS entre l’Inter Miami et New England Revolution (1-1), le 25 avril dernier, l’attaquant uruguayen s’est rendu coupable d’une simulation à la 72e minute de la partie.

Ce mardi, le comité de discipline de la MLS a annoncé qu’El Pistolero est condamné à verser une amende pour « avoir enfreint la politique de la ligue en matière de simulation/exagération. »

Un multirécidiviste

Luis Suárez a pris la mauvaise habitude d’enchaîner les frasques dans la ligue nord-américaine ces derniers temps. En septembre dernier, l’homme de 39 ans a été suspendu plusieurs matchs à la suite d’un crachat contre un membre du staff de Seattle, avant d’être à nouveau sanctionné deux mois plus tard pour avoir mis une balayette à un adversaire.

Il s’agirait de grandir.

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CT

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