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Mascherano n’est plus l’entraîneur de Miami

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Mascherano n’est plus l’entraîneur de Miami

La Floride tremble. L’Inter Miami a annoncé la démission de Javier Mascherano de son poste d’entraîneur, ce mardi. À 41 ans, l’ancien international argentin met un terme à sa première expérience en tant qu’entraîneur principal d’un club « pour des raisons personnelles ».

Un titre de MLS

« Tout d’abord, je tiens à remercier le club pour la confiance qu’ils m’ont accordée, chaque employé pour leurs efforts, mais surtout les joueurs, qui nous ont permis de vivre des moments inoubliables, prolonge Mascherano via un communiqué publié sur le site de l’Inter Miami. Je tiens aussi à remercier les fans et La Familia, car rien de tout cela n’aurait été possible sans eux. »

L’ancien joueur du FC Barcelone, entre 2010 et 2018, restera l’entraîneur qui a conduit l’équipe de Lionel Messi vers son premier titre de champion de MLS, en décembre 2025. Guillermo Hoyos, le directeur sportif de l’Inter Miami, dirigera l’équipe première pour les prochains matchs.

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