Messi n’arrive pas à gagner devant sa tribune

Messi stressé par la tribune à son nom ? Début avril, l’Inter Miami dépucelait sa nouvelle enceinte de 25 000 places, le Nu Stadium, contre Austin. Dans ce stade flambant neuf, une tribune porte le nom de… Lionel Messi. Ce soir-là, la panthère rose avait marqué, mais n’avait pas permis à son équipe d’empocher la victoire. Une semaine plus tard, le club de David Beckham ne parvenait pas à boire les New York Red Bulls, score final 2-2. Face au New England Revolution dans la nuit de ce samedi à dimanche, Messi et sa bande ont à nouveau essayé de gagner dans leur nouvel antre. Spoiler : c’est raté.

Messi n’y arrive pas

Contre l’ancien club du maladroit Ignatius Ganago, l’Inter Miami est seulement allé chercher un match nul. Et pourtant, l’octuple Ballon d’or a joué l’intégralité de la rencontre sans régler la mire. Malgré ce résultat frustrant, l’Inter Miami reste deuxième de la conférence est de MLS. Prochain match à domicile, un derby floridien face à Orlando le 3 mai prochain.

La future star d’Orlando Antoine Griezmann va-t-il suivre ce match ?

Le golazo de Luis Suárez avec l’Inter Miami