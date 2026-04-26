S’abonner au mag
  • MLS
  • J10
  • Inter Miami-New England Revolution (1-1)

Messi n’arrive pas à gagner devant sa tribune

MBC
Réactions
Messi n’arrive pas à gagner devant sa tribune

Messi stressé par la tribune à son nom ? Début avril, l’Inter Miami dépucelait sa nouvelle enceinte de 25 000 places, le Nu Stadium, contre Austin. Dans ce stade flambant neuf, une tribune porte le nom de… Lionel Messi. Ce soir-là, la panthère rose avait marqué, mais n’avait pas permis à son équipe d’empocher la victoire. Une semaine plus tard, le club de David Beckham ne parvenait pas à boire les New York Red Bulls, score final 2-2. Face au New England Revolution dans la nuit de ce samedi à dimanche, Messi et sa bande ont à nouveau essayé de gagner dans leur nouvel antre. Spoiler : c’est raté.

Messi n’y arrive pas

Contre l’ancien club du maladroit Ignatius Ganago, l’Inter Miami est seulement allé chercher un match nul. Et pourtant, l’octuple Ballon d’or a joué l’intégralité de la rencontre sans régler la mire. Malgré ce résultat frustrant, l’Inter Miami reste deuxième de la conférence est de MLS. Prochain match à domicile, un derby floridien face à Orlando le 3 mai prochain.

La future star d’Orlando Antoine Griezmann va-t-il suivre ce match ?

Le golazo de Luis Suárez avec l’Inter Miami

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Angers - PSG (0-3)
Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.