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Lionel Messi marque devant sa tribune

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Lionel Messi marque devant sa tribune

Une distinction de plus à écrire sur sa page Wikipédia. La nuit dernière, l’Inter Miami dépucelait sa nouvelle enceinte de 25 000 places, le Nu Stadium, contre Austin. Dans ce stade flambant neuf situé à proximité du Kaseya Center du Miami Heat, une tribune porte le nom de… Lionel Messi. Un hommage à l’Argentin d’un club sans histoire et surtout sans grande inspiration.

Une première marquée par une tête en lucarne

Pour la première des panthères roses dans leur nouvel enclos, le lauréat de huit Ballons d’or a rapidement trouvé ses repères. Dès la 10e minute, Lionel Messi a envoyé une tête pleine lucarne. Ce geste improbable pour le petit gars de Rosario, peu habitué à briller dans les airs, a eu le mérite d’animer sa propre tribune. Finalement, l’Inter Miami n’a pas fait mieux qu’un match nul (2-2) malgré un but tardif de l’autre ancien de l’équipe : Luis Suárez.

L’Uruguayen n’a pas encore sa tribune, mais ça ne saurait tarder.

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