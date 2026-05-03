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  • MLS
  • J11
  • Inter Miami-Orlando City (3-4)

Messi et l'Inter Miami prennent une remontada

TM
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Messi et l'Inter Miami prennent une remontada

Souvenirs, souvenirs. Alors qu’ils menaient 3-0 au bout de 33 minutes face à Orlando, l’Inter Miami fait remonter et a même perdu dans le temps additionnel (3-4).

Après la 906e réalisation de la carrière de Lionel Messi, d’une belle frappe enroulée après un crochet, l’équipe de Javier Mascherano a vu la future équipe d’Antoine Griezmann réduire l’écart peu avant la mi-temps grâce à Martin Ojeda avant d’activer le mode rouleau compresseur.

La fête est gâchée

Visiblement affamé, le compatriote de la Pulga a inscrit un doublé à la 68e avant de permettre aux siens de revenir à la hauteur de la franchise de David Beckham sur penalty (79e).

Si la franchisse floridienne pensait limiter la casse et gratter au moins un point, Tyrese Spicer en a décidé autrement en glissant une frappe entre les jambes du portier adverse suite à une contre-attaque éclaire à la 90e+3. Cette remontada tombe mal puisqu’il s’agissait du 100e match de Lionel Messi sous les couleurs de l’Inter Miami.

L’effet Griezmann.

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TM

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