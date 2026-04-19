Messi régale encore avec Miami

La défense du titre se passe bien, merci pour lui. En déplacement à Denver pour affronter Colorado Rapids, Lionel Messi a guidé son Inter Miami vers la victoire, dans la nuit de samedi à dimanche. Après un premier but sur penalty, la Pulga est sortie de sa boîte en fin de match, alors que les locaux étaient revenus à 2-2. Une percussion sur la droite de la surface, un crochet pour se mettre sur son pied gauche et une frappe dans la lucarne opposée.

MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩 pic.twitter.com/cJaO56dDhI — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

De quoi assurer la victoire aux Floridiens, malgré le rouge tardif de Yannick Bright. Le tenant du titre remonte ainsi à la deuxième place de la conférence est, à quatre longueurs de Nashville. Portée par son génial argentin (désormais 85 buts depuis son arrivée en MLS, 905 en carrière), l’équipe de Guillermo Hoyos continue ainsi de rêver d’un back to back.

Qui est-ce qui va arriver le premier à 1000 ?

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