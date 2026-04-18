La Lazio surprend Naples, l'Inter s'envole vers le titre

Naples 0-2 Lazio

Buts : Cancelleri (6e) et Basic (57e) pour les Laziale

Naples voit le titre s’envoler… Surpris par la Lazio à domicile (0-2), les coéquipiers de Scott McTominay ont douze points de retard sur l’Inter Milan à cinq journées de la fin, et rien désormais ne semble compromettre la couronne d’Italie aux Nerrazzuri, victorieux de Cagliari ce vendredi.

Vanja Milinković-Savić a eu beau arrêter un penalty en première période, la Lazio avait déjà ouvert le score très tôt par Mattei Cancellieri, puis doublé la mise par l’ancien Bordelais Toma Basic. Au cœur d’une saison ventre mou, les Romains sont neuvièmes au classement et jouent une fin de saison sans grand enjeu.

Pas de back-to-back à Naples…

Naples remercie ses défenseurs