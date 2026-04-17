L’Inter se rapproche un peu plus du titre

Inter 3-0 Cagliari

Buts : Thuram (52e), Barella (56e) et Zieliński (90e+2)

Et de 21 ? Deuxième la saison dernière derrière le Naples de Conte, l’Inter compte bien récupérer son dû glané il y a deux ans. Avec un but de Marcus Thuram, les Milanais ont désossé Cagliari en seconde période. Ils sont assurés de finir le week-end avec neuf points d’avance, en fonction du résultat de Naples-Lazio.

Chivu attend Conte

Chivu, en mode Panoramix, a réveillé les siens à la mi-temps. Après 45 premières minutes bien poussives, ses hommes se sont montrés plus entreprenants, le défenseur-buteur-passeur Federico Dimarco décalant Marcus Thuram (1-0, 52e) avant que Nicolò Barrela n’enfonce son club formateur (2-0, 56e). Il reste cinq matchs à jouer, et l’avance des Nerazzurri sur Naples est désormais de douze points. Cagliari n’a pas encore assuré son maintien.

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