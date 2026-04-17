- Serie A
- J33
- Inter-Cagliari (3-0)
L’Inter se rapproche un peu plus du titre
Inter 3-0 Cagliari
Buts : Thuram (52e), Barella (56e) et Zieliński (90e+2)
Et de 21 ? Deuxième la saison dernière derrière le Naples de Conte, l’Inter compte bien récupérer son dû glané il y a deux ans. Avec un but de Marcus Thuram, les Milanais ont désossé Cagliari en seconde période. Ils sont assurés de finir le week-end avec neuf points d’avance, en fonction du résultat de Naples-Lazio.
Chivu attend Conte
Chivu, en mode Panoramix, a réveillé les siens à la mi-temps. Après 45 premières minutes bien poussives, ses hommes se sont montrés plus entreprenants, le défenseur-buteur-passeur Federico Dimarco décalant Marcus Thuram (1-0, 52e) avant que Nicolò Barrela n’enfonce son club formateur (2-0, 56e). Il reste cinq matchs à jouer, et l’avance des Nerazzurri sur Naples est désormais de douze points. Cagliari n’a pas encore assuré son maintien.
Sardaigne venir !L’Inter maîtrise Cagliari et prend ses distances en tête de la Serie A
UL