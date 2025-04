L’Inter maîtrise Cagliari et prend ses distances en tête de la Serie A

Inter 3-1 Cagliari

Buts : Arnautović (13e), L. Martínez (26e) et Bisseck (55e) pour les Nerazzurri // Piccoli (48e) pour les Rossoblù

Le titre, c’est tout droit ?

Rapidement nantie de deux buts d’avance, l’Inter s’est assez tranquillement imposée face à Cagliari ce samedi (3-1). Quatre jours avant un quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, les Nerazzurri repoussent provisoirement Naples à six longueurs. Une belle opération, dessinée dès la première demi-heure : en pleine surface, Marko Arnautović est d’abord plus prompt que toute la défense pour envoyer sa frappe sous la barre (1-0, 13e). L’Autrichien est ensuite à la passe, ou plutôt à l’ouverture lumineuse pour Lautaro Martínez, qui ne se fait pas prier pour doubler la mise d’un joli piqué (2-0, 25e).

Bisseck plus haut que tout le monde

Une avance que l’Inter ne lâche plus, n’en déplaise à Roberto Piccoli, buteur au retour des vestiaires (2-1, 48e). Une révolte tuée dans l’œuf par Yann Bisseck, auteur d’une magnifique tête sur corner dans la foulée (3-1, 55e). Suffisant pour permettre à la bande de Simone Inzaghi d’entrer à nouveau en gestion, sûre de sa force pour empocher les trois points sans avoir à en faire beaucoup plus. Désormais relégué à six points, le Napoli n’a pas le droit à l’erreur ce lundi face à Empoli s’il ne veut pas abandonner ses espoirs de Scudetto.

Pas sûr que le leader regarde, trop occupé à préparer son deuxième choc face aux Bavarois.

