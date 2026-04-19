De Zerbi : « Parfois, le foot est bâtard »

Tiens, il a changé de gros mot favori. Rien ne va plus à Tottenham, relégable depuis une semaine en Premier League et rejoint sur le fil par Brighton dans son Hotspur Stadium pour la première à domicile de Roberto De Zerbi. Un nul cruel qui condamne les Spurs à rester dix-huitièmes au moins une semaine de plus. « Parfois, le foot est bâtard… Je ne peux pas le dire ? Mais les gens le savent ! Ils pensent comme moi, s’est exclamé l’entraîneur italien après la rencontre. Parce que moi, je suis un homme du peuple. »

Cinq matchs pour une survie

Après être passé à quelques minutes de sa première victoire en championnat depuis décembre 2025, Tottenham va vite devoir passer à autre chose. Il ne reste en effet aux Spurs que cinq journées de Premier League pour sauver leur tête. À commencer par un déplacement crucial chez la lanterne rouge Wolverhampton dans une semaine. Succès obligatoire pour éviter la catastrophe.

Parfois, le foot est simplement juste, aussi.

Tottenham plombé dans le temps additionnel par Brighton