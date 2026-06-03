Florentino Pérez confirme une grande annonce pour le Real

Le retour du Mou est tout proche ! En pleine campagne présidentielle pour garder son poste au Real Madrid, Florentino Pérez a confirmé le nom du technicien qu’il compte placer sur son banc : José Mourinho.

La rumeur disait donc vrai et le clan Pérez l’a officialisée à travers une vidéo qui ne laisse que peu de doutes sur la question. Alors qu’un évocateur « MOUcha historia por hacer » (qu’on peut traduire par beaucoup d’histoire à écrire, avec un jeu de mot sur le surnom de l’entraîneur) donne déjà un bel indice sur le contenu de la vidéo, les images parlent ensuite d’elles mêmes.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Alors qu’en introduction on peut lire « Alors qu’à la télé ils parlent, et ils parlent, et ils parlent… », apparaît ensuite à l’écran Mourinho himself, vêtu d’un maillot du Real et qui se fend d’un « Si » (oui) sans équivoque quant à son potentiel retour sur le banc madrilène.

En pleine démonstration de force et de mégalomanie, le père des Galacticos confirme une nouvelle fois sa stratégie des noms ronflants pour influer sur le vote des socios Merengues.

Le divertissement est de retour en Liga !

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