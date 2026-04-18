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Gerónimo Rulli : « On ne peut pas prétendre au podium »

TJ
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Gerónimo Rulli : « On ne peut pas prétendre au podium »

Constat amer. Interrogé par Bein Sports après la défaite marseillaise à Lorient, Gerónimo Rulli apparaissait très pessimiste quant à la fin de saison de l’OM. Au-delà de la mauvaise opération comptable, le gardien argentin a surtout pointé l’inquiétant niveau de jeu de son équipe. « On a fait un mauvais match, je n’ai pas de mots pour décrire ma sensation. Avec ce type d’engagement, on ne peut pas prétendre au podium. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. Je les félicite pour leurs match. On n’a rien mérité aujourd’hui. »

Des mots très forts, accompagnés d’un sentiment clair d’impuissance. « Cette saison on a fait beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu’on peut faire. Il faut se donner à 100% sur les quatre derniers matchs », a-t-il commenté.

Si même les joueurs n’ont plus l’énergie…

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