Quatre supporters condamnés après la finale de la CAN sont sortis de prison

Toujours selon l’agence, l’un deux aurait lâché « dima Maroc, dima Maghrib » une fois dehors. Ce sont les premiers supporters libérés, alors que certains ont été condamnés à un an de prison ferme. Condamnés pour hooliganisme, les chefs d’accusation à leur encontre portaient sur l’invasion du terrain, des projectiles jetés vers les forces de l’ordre ainsi que des dégradations.

On risque d’entendre parler encore longtemps de cette finale.