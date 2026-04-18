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Carlo Ancelotti a de grandes ambitions pour le PSG

TJ
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Carlo Ancelotti a de grandes ambitions pour le PSG

Le genre de prédiction auquel on veut croire. Ce n’est pourtant pas du genre de Carlo Ancelotti à s’adonner au jeu des pronostics. Pourtant, le sélectionneur du Brésil et ancien coach du Real Madrid a décidé de se mouiller sur l’identité du futur vainqueur de la Ligue des champions. Pour lui, pas de doute : le Paris Saint-Germain est bien favori pour faire le back-to-back.

« Pas moi, j’ai déjà donné mais je dis le PSG », a commenté Don Carlo avec une pointe d’humour dans une interview accordée au média italien Il Giornaleoù il aussi abordé le déclassement des équipes italiennes dans les coupes d’Europe. Passé par le banc parisien au tout début de l’ère QSI, de 2011 à 2013, Ancelotti a sans douté été convaincu par les deux dernières grosses performances parisiennes sur la scène européenne, contre Liverpool et Chelsea.

Venant d’un type qui a remporté cette compétition 7 fois (2 en tant que joueur, 5 comme coach), c’est une décla’ qui a du poids.

 

Un retour majeur pour le PSG avant de jouer l'OL ?

TJ

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