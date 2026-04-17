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Le terrible constat d’Ancelotti sur le football italien

CT
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Le terrible constat d’Ancelotti sur le football italien

La crise à tous les étages. Pendant que l’équipe nationale d’Italie manquera la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive, les clubs de Serie A ont coulé dans les compétitions européennes ce jeudi. Aucun représentant transalpin n’est engagé en demi-finales d’une Coupe d’Europe pour la première fois depuis 2019.

Carlo Ancelotti, le sélectionneur italien du Brésil, a profité d’un entretien avec le quotidien Il Giornale pour expliquer le déclassement des équipes de son pays sur la scène européenne. « Entre la Ligue des champions et la Serie A, il y a une différence fondamentale au niveau du rythme, que ce soit dans le rythme physique ou le rythme mental. Le football italien a perdu cela », estime l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la C1.

Une culture défensive en voie de disparition

Si la majorité des entraîneurs de Serie A mettent en place un 3-5-2 très caricatural, Carlo Ancelotti estime que l’Italie a régressé dans ce qui a toujours fait sa force : l’aspect défensif. « Nous avons perdu notre solidité défensive. Nous manquons déjà de talent dans d’autres domaines, mais l’excès de contrôle tactique a fini par dénaturer nos caractéristiques sur lesquelles nous avons toujours bâti notre histoire », dénonce l’homme de 66 ans avant d’appeler au retour à cette identité : « Soit nous retrouvons nos défenseurs – ou plutôt notre culture défensive – soit nous continuerons à souffrir. Le football consiste à marquer plus de buts que l’adversaire, mais aussi à en encaisser moins. Ce n’est pas une banalité. »

C’est sûr que c’est depuis le Brésil que ça peut se régler.

Le 3-5-2 est-il (vraiment) le problème du football italien ?

CT

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