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Kai Havertz égale Lionel Messi

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Kai Havertz égale Lionel Messi

Clutch. Kai Havertz a mis Arsenal sur de bons rails en ouvrant le score dès la sixième minute de jeu en finale de la Ligue des champions contre le PSG. L’Allemand n’en est pas à son coup d’essai  il avait déjà marqué le but du sacre pour Chelsea, en 2021, contre Manchester City. Marquer lors de deux finales de Ligue des champions n’est pas donné à tout le monde. Récemment, Sergio Ramos l’a fait (2014, 2016), comme Lionel Messi (2009, 2011), Cristiano Ronaldo (2008, 2014, 2017) ou Samuel Eto’o (2006, 2009).

Spécificité particulière : Kai Havertz l’a fait avec deux clubs différents. Seuls CR7 (Manchester United et Real), Mario Mandzukic (Bayern et Juventus) et Velibor Vasovic (Partizan et Ajax) en ont fait de même. À noter, enfin, qu’avec deux buts en finale de C1, Havertz est désormais à hauteur de Messi, Ronaldo Nazário, Pippo Inzaghi, Hernan Crespo, Diego Milito, Raúl, Marco van Basten, Johan Cruyff ou encore Bobby Charlton.

En bonne compagnie.

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