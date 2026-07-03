Pronostic Mexique Angleterre : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Pronostic Mexique Angleterre : analyse détaillée, cotes et notre pari conseillé sur la victoire anglaise pour ce huitième de finale de Coupe du monde.

Informations clés Le Mexique reste sur 5 victoires consécutives, 4 clean sheets à domicile.

à domicile. L’Angleterre est invaincue lors de ses 5 derniers matchs, 2 clean sheets d’affilée.

d’affilée. Harry Kane et Wissa : 3 buts chacun dans la phase de groupes.

Aucun affrontement récent entre Mexique et Angleterre.

Reece James et Jarell Quansah, absents côté anglais pour blessure.

Infos du match Stade Mexico City Stadium (Mexico City, Mexico) — capacité 80 824 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 4 Entraîneur Mexique Javier Aguirre Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel

Le Mexique aborde ce huitième de finale de Coupe du monde avec une série impressionnante : cinq victoires consécutives, dont quatre sans encaisser le moindre but. Devant son public, la sélection de Javier Aguirre affiche une solidité défensive remarquable, n’ayant concédé qu’un seul but en cinq rencontres récentes. L’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, se présente également invaincue sur ses cinq derniers matchs, mais avec une dynamique légèrement moins éclatante en attaque et en défense, malgré la présence de Harry Kane (3 buts) et d’un secteur offensif complet. Le contexte de la rencontre suggère un affrontement entre une équipe mexicaine rassurée par ses résultats et un collectif anglais qui reste l’un des favoris du tournoi, mais qui évoluera à l’extérieur dans un stade acquis à la cause du Mexique.

Le contexte du match

La rencontre Mexique – Angleterre s’annonce tendue et indécise. Les deux équipes arrivent avec des arguments solides, le Mexique misant sur sa défense de fer à domicile et l’Angleterre sur sa compétitivité constante. L’enjeu de ce huitième de finale de la Coupe du monde promet une confrontation de haut niveau où chaque détail comptera. Pour aller plus loin sur les dynamiques des pays hôtes, découvrez cet article sur jusqu’où les pays hôtes (États-Unis, Canada, Mexique) sont-ils capables d’aller lors de la Coupe du monde 2026.

L’Angleterre solide, mais le Mexique reste intraitable chez lui

Forme récente du Mexique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 01/07/2026 Mexique 2-0 Équateur V 25/06/2026 Tchéquie 0-3 Mexique V 19/06/2026 Mexique 1-0 Corée du Sud V 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud V 05/06/2026 Mexique 5-1 Serbie V

Cinq succès consécutifs, dont quatre à domicile, illustrent la dynamique du Mexique. Les hommes de Javier Aguirre n’ont encaissé qu’un seul but sur cette séquence, face à la Serbie. Offensivement, l’équipe n’a jamais été muette, avec 13 buts en cinq rencontres, et reste sur deux victoires nettes contre l’Équateur (2-0) et la Tchéquie (3-0). L’appui du public et la capacité à verrouiller derrière constituent des arguments forts pour la Tricolor dans ce rendez-vous à élimination directe.

Forme récente de l’Angleterre

Date Domicile Score Extérieur Résultat 01/07/2026 Angleterre 2-1 RD Congo V 27/06/2026 Panama 0-2 Angleterre V 23/06/2026 Angleterre 0-0 Ghana N 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie V 10/06/2026 Angleterre 3-0 Costa Rica V

L’Angleterre reste sur deux victoires de rang, dont une qualification contre la RD Congo (2-1). Les Three Lions ont marqué à chaque match sauf contre le Ghana (0-0), et affichent trois clean sheets sur la période. La défense a été prise à défaut à trois reprises, mais l’attaque, portée par Harry Kane et Wissa (3 buts chacun dans la phase de groupes), offre une diversité de solutions. La victoire à l’extérieur contre Panama (2-0) atteste d’une capacité à voyager, mais l’enchaînement face à un adversaire en forme et soutenu par son public soulève de nouvelles exigences.

Historique des confrontations

Le duel Mexique – Angleterre n’a pas eu lieu récemment en compétition officielle ou amicale. Cette absence de précédents récents ajoute une part d’incertitude à ce huitième de finale de la Coupe du monde. Au passage, si vous souhaitez élargir la réflexion sur l’environnement de ce Mondial, lisez aussi cet éclairage sur la réalisation américaine au service des stars et au détriment du foot pendant le Mondial 2026.

Notre pronostic : valeur sur la victoire anglaise ?

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► Le pari « Angleterre vainqueur » est coté à 2,40, ce qui correspond à une probabilité implicite d’environ 42 %. Ce pari de valeur s’appuie sur la dynamique globale anglaise : invaincus lors des cinq dernières rencontres, les hommes de Thomas Tuchel disposent d’un effectif complet où Harry Kane et Jude Bellingham jouent un rôle moteur. La défense anglaise a su tenir trois clean sheets et reste solide, même sans Reece James et Jarell Quansah, tous deux blessés. Toutefois, le Mexique affiche une série de cinq victoires consécutives, dont quatre à domicile et autant de clean sheets, ce qui démontre une réelle capacité à contrôler ces grands rendez-vous. Le principal risque pour ce pari réside dans la solidité défensive mexicaine à domicile, qui pourrait freiner l’expression offensive des Anglais.

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La dynamique positive de l’Angleterre en fait un favori justifié, mais rien n’est jamais acquis dans un match à élimination directe, surtout face à un hôte aussi solide que le Mexique. Le pronostic Mexique – Angleterre reste donc ouvert, même si la cote « Angleterre vainqueur » séduit par sa valeur.