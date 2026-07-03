Quand le staff égyptien prépare les tirs au but avec... Kylian Mbappé

L’Égypte a eu chaud aux fesses face à l’Australie ce vendredi, mais la bande à Mohamed Salah su remporter la bataille mentale des tirs au but face aux Socceroos pour se qualifier pour le premier huitième de finale de Coupe du monde de son histoire (1-1, 2-4 TAB). Une séance aux onze mètres parfaitement maîtrisée par les Pharaons, qui n’ont manqué aucune de leurs quatre tentatives, tandis que Harry Souttar et Lucas Herrington n’ont pas trouvé le cadre côté australien.

🤦‍♂️ ¡¡𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐑𝐲𝐚𝐧…!! Australia cambió el portero en el minuto 119 y no salió según lo esperado ❌ Minutos antes de la tanda, los jugadores de Egipto estuvieron viendo penaltis que le habían lanzado. Desafortunadamente, no atajó ninguno pic.twitter.com/eR70d2nzW7 — Diario SPORT (@sport) July 3, 2026

Et les Égyptiens peuvent visiblement dire merci à… Kylian Mbappé. Juste avant la séance de tirs au but, le staff égyptien a ainsi été filmé en train de visionner une vidéo de l’attaquant français célébrant un but avec le Real Madrid. La raison ? Matthew Ryan ayant remplacé Patrick Beach dans les cages juste avant la séance, la vidéo montrait un penalty transformé par Mbappé face à ce même Ryan, le 17 janvier dernier, lors de la victoire des Madrilènes contre Levante (2-0). Le meilleur moyen donc de visualiser la façon de plonger du portier australien… à moins qu’ils ne souhaitaient juste s’inspirer du charisme immense du Kyks.

Malheureusement pour l’Australie, Matthew Ryan n’est pas Tim Krul.

Revivez Australie-Égypte (1-1)