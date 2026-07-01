Pronostic Australie Égypte : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Australie – Égypte : analyse complète, cotes et conseils pour parier sur la victoire de l’Égypte en Coupe du Monde. Découvrez notre pronostic et notre pari buteur.

Informations clés Australie : 3 matchs sans marquer sur les 5 derniers.

Égypte a marqué lors de ses 5 derniers matchs, aucun clean sheet australien contre une équipe offensive.

Aucun historique de confrontations récentes entre les deux équipes.

Australie privée de quatre joueurs blessés pour ce match.

Mohamed Salah reste le principal atout offensif des Pharaons.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité 70 649 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Australie Anthony Popovic Entraîneur Égypte Hossam Hassan

Après une phase de groupe disputée, l’Australie aborde ce 16e de finale de Coupe du monde avec un effectif amoindri et une dynamique contrastée. Les hommes d’Anthony Popovic, qui devront se passer de McGree, Yazbek, D’Agostino et Miller (tous blessés), s’appuient sur une défense compacte mais peinent à s’imposer offensivement : trois matchs sans marquer lors de leurs cinq dernières sorties, et aucune rencontre à plus de 2,5 buts dans la période. En face, l’Égypte de Hossam Hassan s’avance avec une attaque portée par Mohamed Salah et Omar Marmoush, restée muette lors d’aucune de ses cinq dernières rencontres. Pour les Pharaons, cette première apparition dans un match à élimination directe en Coupe du monde représente un enjeu historique. Sur la pelouse neutre du Dallas Stadium, la capacité de l’Australie à résister aux offensives égyptiennes sera déterminante, d’autant que la solidité défensive des Socceroos n’a pas toujours suffi face à des adversaires plus incisifs.

Pour se préparer à ce type de rencontres, il est parfois utile de relativiser et de prendre du recul, notamment en se rappelant qu’il n’est jamais facile de trouver le bon prono. À ce sujet, n’hésitez pas à consulter cet article plein d’humour sur les excuses à sortir pour justifier un pronostic raté.

Le contexte du match

Le choc Australie – Égypte s’annonce particulièrement indécis dans ce 16e de finale de Coupe du monde. Les deux équipes, aux dynamiques opposées, devront gérer la pression d’un match couperet et l’enjeu historique qui l’accompagne pour l’Égypte.

Avantage logique à l’Égypte sur la dynamique et l’efficacité offensive

Date Domicile Score Extérieur Résultat 26/06/2026 Paraguay 0-0 Australie D 19/06/2026 États-Unis 2-0 Australie L 14/06/2026 Australie 2-0 Turquie W 06/06/2026 Australie 1-1 Suisse D 31/05/2026 Mexique 1-0 Australie L

Forme récente de l’Australie

L’Australie sort d’une phase de groupe où l’efficacité offensive a souvent fait défaut : seulement trois buts inscrits en cinq matchs, dont deux lors de la victoire contre la Turquie. Le bloc défensif des Socceroos a tenu, avec deux clean sheets (face à la Turquie et au Paraguay), mais l’attaque s’est retrouvée en difficulté à plusieurs reprises, notamment contre les États-Unis (0-2) et le Mexique (0-1). Les absences de McGree, Yazbek, D’Agostino et Miller réduisent encore la marge de manœuvre d’un groupe qui n’a marqué que lors de deux de ses cinq dernières rencontres. Les Australiens privilégient les phases de transition et les coups de pied arrêtés, mais n’ont converti que peu d’occasions récentes.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Égypte 1-1 Iran D 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte W 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte L 28/05/2026 Égypte 1-0 Russie W

Forme récente de l’Égypte

L’Égypte affiche une constance offensive remarquable : sept buts marqués sur la même période et aucune rencontre sans trouver le chemin des filets. Les Pharaons ont marqué lors de chacune de leurs cinq dernières sorties, même face à des adversaires réputés comme la Belgique ou le Brésil. Leur défense reste cependant vulnérable, avec un seul clean sheet. Mohamed Salah, malgré une incertitude physique, reste déterminant et buteur attitré. Omar Marmoush complète un secteur offensif en forme, et la tendance des deux équipes à marquer lors des matchs de l’Égypte (quatre fois sur cinq) illustre cette capacité à faire la différence même dans les moments serrés.

Pour voir comment d’autres équipes, comme la Belgique, gèrent la pression dans les matchs à élimination directe, vous pouvez lire cet éclairage sur la qualification de la Belgique face au Sénégal lors de cette Coupe du monde 2026.

Australie – Égypte ne se sont jamais affrontées récemment.

Notre pronostic : avantage Égypte

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► Le pari « Égypte vainqueur » est coté à 2,45, soit une probabilité implicite d’environ 41 %. Ce pari s’appuie sur la dynamique offensive égyptienne (aucun match sans marquer lors des cinq dernières rencontres), la capacité des Pharaons à tenir tête à des adversaires européens et sud-américains, ainsi que sur les absences notables côté australien qui limitent la profondeur d’effectif. Sur le plan défensif, l’Égypte a concédé lors de quatre de ses cinq dernières apparitions et son unique clean sheet remonte à un mois, ce qui laisse une marge d’incertitude face à une Australie capable de profiter d’une transition ou d’un coup de pied arrêté. Un sursaut offensif australien ou une maladresse persistante des Égyptiens dans la finition pourrait faire échouer le pari.

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Notre pari bonus

Mohamed Salah buteur à tout moment est coté à 3.00. L’attaquant égyptien a marqué lors des derniers matchs décisifs de son équipe, et l’Égypte a inscrit au moins un but lors de chacune de ses cinq dernières rencontres. Malgré une incertitude physique, son rôle de tireur principal et sa capacité à débloquer des situations serrées justifient ce choix. Ce pari comporte toujours une part de risque, notamment si la défense australienne parvient à le museler efficacement.

Comme toujours, le résultat reste incertain et chaque pari comporte une part d’aléa, surtout dans un contexte de match à élimination directe.

Qualifiée, l’Égypte tremble pour son capitaine