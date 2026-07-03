L’Égypte vient à bout de l’Australie aux tirs au but

Après 120 minutes de combat, l’Égypte a dû en passer par la fatidique séance de tirs au but pour écarter l’Australie et se qualifier pour le premier huitième de finale de son histoire en Coupe du monde (1-1, 2-4 T.A.B.). Mohamed Salah et sa bande attendent désormais l’Argentine ou le Cap-Vert.

Australie 1-1, 2-4 TAB Égypte

Buts : Hany (55e CSC) pour les Socceroos // Ashour (13e) pour les Pharaons

Tirs au but réussis : Irvine et Mabil pour l’Australie // Saber, Rabia, Salah et Abdelmaguid pour l’Égypte

Tirs au but ratés : Souttar et Herrington pour l’Australie

Le tableau continue de se remplir. Au bout du suspense, l’Égypte poursuit sa route dans cette Coupe du monde après s’être débarrassée de l’Australie aux tirs au but. Un but rapide d’Emam Ashour et deux ratés australiens depuis les onze mètres ouvrent la porte d’un premier huitième de finale pour les Pharaons, qui défieront l’Argentine ou le Cap-Vert. Ce scénario rehausse un peu le bilan du continent africain avec (au minimum) deux équipes parmi les seize dernières en lice. La confédération asiatique ne compte plus le moindre représentant.

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La mise Ashour

La partie démarre tambour battant avec un premier enchaînement de Cristian Volpato qui s’en va fracasser la barre transversale de Mostafa Shobeir. L’Australie prend les choses en main… mais se fait surprendre sur un très beau centre de Karim Hafez repris victorieusement de la tête par Emam Ashour (0-1, 13e). Les Pharaons frappent donc les premiers dans un choc qui retombe paradoxalement aussi vite qu’il s’était emballé. La partie se referme sur elle-même, l’Australie peine à créer du danger et c’est tout juste si Aziz Behic ne s’assure que Shobeir ne s’endorme pas. Une léthargie dont Omar Marmoush est tout proche de sortir tout Dallas, mais il manque le cadre à bout portant dès le retour des vestiaires.

L’Australie se saborde aux tirs au but

Dommage pour les Égyptiens, qui se sabordent eux-mêmes. Déjà buteur contre son camp face à la Belgique en poules, le malheureux Mohamed Hany double la mise d’une jolie tête dans ses propres filets sur un coup franc d’Aiden O’Neill (1-1, 55e). Égalité parfaite, plus personne ne bouge. Le moindre risque est calculé plusieurs fois avant d’être pris, le coaching se fait au compte-goutte de part et d’autre entre deux équipes qui ne possèdent que peu de cartouches sur le banc. L’ennui pointe clairement le bout de son nez. Direction la prolongation ? Pas sans une immense parade de Patrick Beach, qui sauve les siens devant Rami Rabia au bout du temps additionnel.

Les 30 minutes supplémentaires offrent enfin l’occasion à Mohamed Salah de se mettre en valeur. Une frappe au-dessus, un numéro de dribbles dans la surface… la star fait enfin parler son talent. En vain : les deux équipes doivent se départager aux tirs au but. Et à ce petit jeu, les défenseurs australiens passent à côté. Le capitaine Harry Souttar d’entrée puis le tout jeune Lucas Herrington ne trouvent pas le cadre, offrant un immense bonheur à leurs adversaires. Parfaits aux tirs au but avec un quatre sur quatre dont une panenka de Salah, les Égyptiens ont rendez-vous avec l’Argentine ou le Cap-Vert en huitièmes de finale.

Australie (3-4-2-1) : Beach (Ryan, 119e) – Circati, Souttar, Herrington – Bos (Trewin, 46e), O’neill (Okon-Engstler, 91e), Irvine, Behich – Volpato (Hrustić, 74e), Metcalfe (Mabil, 91e) – Irankunda (Touré, 74e). Sélectionneur : Tony Popović.

Égypte (4-2-3-1) : Shobeir – Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez (Trezeguet, 80e) – Fathy (Abdelmaguid, 67e), Attia (Saber, 120e) – Ashour, Salah, Ziko (Hassan, 67e) – Marmoush (Abdelkarim, 106e). Sélectionneur : Hossam Hassan.

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