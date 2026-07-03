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Les records que peut battre Messi face au Cap-Vert

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Les records que peut battre Messi face au Cap-Vert

La course aux records. Cette nuit à minuit, l’Argentine va défier le Cap-Vert à l’occasion des seizièmes de finale de la Coupe du monde. Et si ce match aux allures d’un joli duel déséquilibré entre David et Goliath va attirer les regards du monde entier, il constitue aussi un enjeu majeur pour Lionel Messi. La Pulga pourrait bien profiter de cette rencontre pour gonfler ses stats et établir de nouveaux records.

Toujours plus de records

S’il est titulaire – ce qui est hautement probable –, l’octuple Ballon d’or argentin deviendrait le premier joueur de l’histoire à atteindre le cap des 30 matchs en Coupe du monde. S’il marque aussi face au Cap-Vert, il renforcerait son statut de meilleur buteur de l’histoire de la compétition (19 pions en 29 matchs pour l’instant) et deviendrait aussi le premier à franchir la barre des 20 réalisations.

Ça ne vous suffit pas ? Allez, on en a d’autres à vous vendre. S’il fait trembler les filets face aux Tubarões Azul, Léo Messi dépasserait son propre record dans un seul Mondial (7 en 2022) et améliorerait aussi un autre record qu’il détient, celui du nombre de matchs consécutifs en marquant au moins un but (il est actuellement à 7 matchs de rang avec un but).

Et parce qu’il n’y a pas que les buts dans la vie, la légende vivante et absolue du football pourrait devenir le seul détenteur du record de passes décisives en Coupe du monde : il en est actuellement à 8 et partage ce record avec Diego Maradona.

Prenez un petit Doliprane après avoir lu tous ces chiffres.

En direct : Argentine - Cap-Vert (0-0)

VM

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