Des députés européens appellent à enquêter sur la FIFA

L’Union européenne s’attaque à la FIFA. Dans une lettre envoyée à la commission d’éthique de la FIFA cette semaine, 50 députés européens ont appelé à enquêter sur le processus d’attribution du prix de la paix de la FIFA à Donald Trump. L’ONG britannique FairSquare, qui avait déjà réclamé le déroulement de cette enquête en décembre, a salué l’initiative des députés européens, majoritairement issus du bloc central et social-démocrate.

Infantino accusé de ne pas respecter la loi de la FIFA

Les politiques reprochent à Gianni Infantino d’avoir violé le principe de neutralité politique de la FIFA, conforme à l’article 15 du code d’éthique de la FIFA. L’article 15 indique que « toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus ». Contactée par l’AFP, la FIFA n’a pas souhaité commenter la déclaration des députés du Parlement européen.

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