Le Brésil devra encore composer sans un de ses leaders offensifs

La tuile pour Ancelotti et ses troupes. Déjà absent face à l’Écosse (0-3) et au Japon (2-1) après une lésion musculaire à l’arrière de la cuisse droite subie face à Haïti, Raphinha devrait également louper le huitième de finale opposant la Seleção à la Norvège, ce dimanche (22 h), selon Sport.

Apte pour un hypothétique quart ?

Malgré avoir repris l’entraînement individuel ce mardi, le joueur du FC Barcelone devra être patient et espérer une qualification de ses coéquipiers pour refouler les pelouses américaines. En effet, il devrait être sur pied pour un hypothétique prochain tour des Brésiliens. Le corps médical auriverde ne souhaite pas prendre de risque sur l’état physique de l’ailier par peur d’aggraver sa blessure.

L’heure du Ney ?

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