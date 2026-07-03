L'Angleterre a une technique pour éviter d'être réveillé par les supporters mexicains

Motus et bouche cousue. La sélection anglaise voyage au Mexique pour affronter la Tri en huitième de finale à 2 heure du matin ce lundi. Pour ce déplacement, les Three Lions vont garder la localisation de leur hôtel secrète afin d’éviter d’être réveillés en plein milieu de la nuit par ces dingos de supporters mexicains. Rappelons qu’à la veille de Mexique-Équateur, certains d’entre eux avaient tiré des feux d’artifices pour réveiller Willian Pacho et ses collègues. D’après les informations de The Athletic, des barrages routiers devraient également être installés autour de l’hôtel où logeront les hommes de Thomas Tuchel.

Un déplacement décidément exceptionnel

Les Anglais arriveront aussi deux jours avant le match pour s’habituer à l’altitude de la capitale mexicaine. Leur huitième de finale se jouera en effet dans le mythique Stade Azteca, perché à 2 240 mètres d’altitude. « La recommandation est soit de partir dix jours à l’avance — ce qui est trop long pour nous —, soit d’arriver à la dernière minute, ce qui n’est pas autorisé, affirme Thomas Tuchel à ce sujet. Nous avons discuté avec des équipes qui pratiquent cette méthode : elles voyagent très tard le jour du match lorsqu’elles n’ont pas le temps de s’acclimater, ou bien elles trouvent un juste-milieu. Cela restera un désavantage.»

Dès la deuxième minute, les Anglais vont ressembler à des crabes.

Les bars ouverts la nuit en Angleterre pour le huitième de finale ?