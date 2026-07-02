Les bars ouverts la nuit en Angleterre pour le huitième de finale ?

Bonne pub pour le foot en Angleterre. Alors que les Three Lions se préparent à jouer leur huitième de finale dans la nuit de dimanche à lundi contre le Mexique à 1h (heure anglaise, 2h heure française), les pubs devaient être contraints de fermer… à la mi-temps du match, rapportait The Telegraph.

Les règles du ministère de l’Intérieur en matière d’horaires d’ouverture des pubs pendant la Coupe du monde 2026 fixaient la limite à 1 heure pour les matchs de l’Angleterre qui commençaient entre 17h et 21h, et à 2h pour ceux qui débutaient entre 21h et 22h. Sans législation pour ceux qui débuteraient après.

Mais d’après The Sun, le premier ministre sortant Keir Starmer s’apprête à autoriser tous les pubs à ouvrir jusqu’à 5h du matin, en vue de potentiels prolongations et tirs au but. « Grand amateur de football, il a passé l’après-midi à étudier les possibilités pour étendre exceptionnellement la levée universelle des restrictions. Il devrait déposer demain un texte législatif à la Chambre des communes assouplissant davantage la législation », écrit le tabloïd britannique.

Enfants encouragés à veiller

Thomas Tuchel, après la victoire de l’Angleterre sur la RDC (2-1), exhortait les parents d’élèves à trouver « une excuse pour leur absence à l’école » pour les laisser regarder le match de l’Angleterre. « Il y a tellement de cours, mais la Coupe du monde a lieu tous les quatre ans. Laissez-les regarder. Il y aura un match important dans quatre jours, et nous avons besoin du soutien de tous, surtout des enfants », appuyait le sélectionneur.

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Un pays de foot.

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