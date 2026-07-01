Thomas Tuchel à la rescousse des enfants anglais

Le grand copain des parents. Après la qualification laborieuse des Anglais face à la RDC (2-1), Thomas Tuchel a sonné l’heure de gloire pour les mômes du pays devant aller au dodo avant le huitième de finale Angleterre-Mexique de ce lundi à 2heures (1heure au pays du pudding). « Écrivez une excuse pour l’école et laissez-les regarder le football, suggère le tacticien au crâne dégarni. La Coupe du monde n’a lieu que tous les quatre ans et nous avons besoin du soutien de tout le monde, surtout des enfants. »

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Une rencontre intense face au Mexique

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Three Lions tenteront donc d’éviter le piège mexicain, une tâche qui ne s’annonce pas aisée. Ce sera l’occasion pour les gamins britons de s’émerveiller devant la ferveur d’un stade Azteca qui s’annonce bouillant après le billet arraché face à l’Equateur (2-0). L’enceinte n’inspire pourtant pas forcément confiance aux Anglais : c’est là que Diego Maradona a collé un doublé pour les sortir en quarts de finale de Coupe du monde en 1986.

Et avec Harry Kane ? Un jeu d’enfants.