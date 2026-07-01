Harry Kane claque un doublé historique

Avec l’Angleterre, tout n’est que patience. Il a fallu attendre presque une éternité pour voir Harry Kane renverser le cours du match face à la RDC (2-1) et offrir la qualification en huitièmes de finale aux Three Lions. Pour autant, ce n’est rien à côté de la statistique qui suit, relayée par les copains d’Opta : les Anglais n’ont gagné qu’un seul match après avoir concédé l’ouverture du score dans son histoire en Coupe du Monde : c’était lors de la finale de 1966 contre l’Allemagne. Ce jour-là, les hommes d’Alf Ramsey l’avaient emporté 4-2.

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Kane, la punition pour la RDC

Si renverser un match ne peut toujours se résumer à un seul homme, c’est bien la finition du buteur du Bayern qui a sauvé les miches des Anglais et écoeuré les Congolais. En effet, et toujours selon Opta, le colosse a fait des Léopards la deuxième équipe africaine à perdre un match à élimination directe au Mondial après avoir ouvert le score, après le Nigeria contre l’Italie en 1994.

L’ancien striker de Tottenham a inscrit son 72e but de la saison : seul Leo Messi fait mieux avec 82 pions en 2011-2012, il égalise ainsi Gerd Müller et sa perf’ de 1972-1973. Le type compte aussi désormais 13 buts en Coupe du monde et rattrape notre cher Just Fontaine, sixième meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Yes we Kane.

Revivez : Angleterre - République Démocratique du Congo (2-1)