Arsenal recrute chez le Bayern Munich

(Stan)way to London. Double championne d’Europe avec l’Angleterre, Georgia Stanway évoluait au Bayern Munich depuis 2022. Après quatre saisons en Allemagne, la joueuse formée au Blackburn Rovers retourne en Angleterre goûter à l’atroce météo et à la gastronomie immonde puisqu’elle évoluera à Arsenal la saison prochaine.

Des chocs à venir contre son ancien club

Le transfert a été officialisé ce vendredi par les Gunners. « Je suis très fière de rejoindre Arsenal », a-t-elle déclaré sur le site du club suite à son come-back outre-Manche. C’est un club immense qui propulse le football féminin vers de nouveaux sommets, et je veux en faire partie. Je veux remporter des trophées et progresser en tant que joueurs.» En Women’s Super League, Georgia Stanway retrouvera Manchester City, le premier club où elle a évolué chez les professionnels en Angleterre.

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