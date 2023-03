Ligue des champions féminine  : Arsenal renverse le Bayern et fonce en demies

Arsenal 2-0 Bayern Munich

Buts : Maanum (19e) et Blackstenius (26e) pour les Gunners

Ladies and gentlemen, this is Arsenal.

À l’instar de leurs homologues masculins, les féminines d’Arsenal font rugir de plaisir l’Emirates Stadium cette saison, à ceci près que les performances se traduisent surtout en Coupe d’Europe. Battues sur la plus petite des marges par le Bayern Munich à l’aller, les Gunners ont renversé le scénario de ce quart de finale de Ligue des champions féminine (2-0) au retour et retrouvent le dernier carré pour la première fois depuis 2013. La rencontre débute pourtant mal pour les Londoniennes, amputées de leur numéro dix et capitaine Kim Little au bout de seulement dix minutes de jeu, blessée après un contact sur un tacle en retard.

Bien plus agressives que leurs adversaires (quatorze tirs à quatre au total), les Gunners ne se laissent pas démoraliser par ce coup dur et ouvrent le score quelques minutes plus tard sur une belle action collective conclue par une splendide frappe de Frida Leonhardsen Maanum (1-0, 19e). La Norvégienne est rapidement imitée par Stina Blackstenius, la Suédoise reprenant à bout portant, de la tête, un centre tendu de Katie McCabe (2-0, 26e). En lévitation, les joueuses de Jonas Eidevall étouffent les Bavaroises et sont plus proches du 3-0, à l’image de la percée virevoltante de McCabe (62e) ou la frappe trop enlevée de Caitlin Foord après une belle inspiration de Maanum (71e), que du 2-1 et ne tremblent pas une seconde pour verrouiller la victoire et la qualification pour les demi-finales.

Une démonstration, tout simplement.

Arsenal (4-2-3-1) : Zinsberger – Maritz, Williamson, Rafaelle, McCabe (Hurtig, 89e) – Little (Wubben-Moy, 12e), Wälti – Pelova (Wienroither, 77e), Maanum, Foord – Blackstenius (Beattie, 89e). Entraîneur : Jonas Eidevall.

Bayern (4-4-2) : Grohs – Rall (Laurent, 80e), Viggósdóttir, Kumagai, Hansen – Kett (Damnjanović, 64e), Zadrazil (Lohmann, 80e), Stanway, Bühl – Magull (Rudelić, 88e), Schüller (Vilhjálmsdóttir, 88e). Entraîneur : Alexander Straus.

