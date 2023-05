C1 féminine : Wolfsburg rejoint le Barça en finale

Arsenal 2-3 (AP) Wolfsburg

Buts : Blackstenius (11e) et Beattie (74e) pour les Gunners // Roord (41e), Popp (57e) et Bremer (119e) pour Die Wölfinnen

C’est beau ce respect des traditions du côté d’Arsenal.

Dans un Emirates Stadium blindé, Wolfsburg retourne Arsenal en prolongation et rejoint le Barça en finale de cette cuvée 2023 de la Ligue des champions féminine. Après le nul de l’aller (2-2), les Londoniennes frisent la correctionnelle d’entrée, sauvée par la VAR qui signale un hors-jeu plutôt qu’un pénalty pour les Louves (2e). Une frayeur vite oubliée par les Gunners qui ouvrent le score rapidement. Sur une longue ouverture, Blackstenius surgit devant Hendrich pour récupérer la gonfle, effacer Frohms et conclure dans le but vide (1-0, 11e). Die Wölfinnen manquent d’encaisser un deuxième pion dans la foulée mais la défenseure allemande parvient à rattraper Pelova sur ce coup (17e). En face, Roord sonne la révolte d’un premier pétard trop croisé pour attraper le cadre (23e) mais il ne faut que dix-huit minutes à la Néerlandaise pour ajuster la mire. Sur un coup-franc lointain, Popp dévie pour sa collègue qui égalise d’un délicieux enchaînement contrôle de la poitrine et reprise de volée (1-1, 41e). Zinsberger empêche ensuite Jónsdóttir de doubler la mise après avoir avalé tout son couloir, et la défense anglaise par la même occasion (45e).

Blackstenius refait des siennes au retour des vestiaires mais la VAR sauve cette fois Wolfsburg et rattrape Maritz, qui avait servi la Suédoise, partie un poil trop tôt (47e). Dans la foulée, Wolfsburg se rebiffe et McCabe doit dégager une tentative de Jónsdóttir sur sa ligne (56e). La capitaine londonienne ne peut en revanche qu’admirer l’inusable Popp, tout juste revenue de blessure, placer son coup de casque sur corner pour mettre les Allemandes devant (1-2, 57e). Obligées de se découvrir, les Gunners s’exposent et Huth manque de plier l’affaire en croisant trop (68e). Un raté dont profite les Anglaises quelques minutes plus tard. Sur coup-franc, Wubben-Moy remise dans le paquet et trouve Beattie qui place sa tête pour faire exploser l’Emirates (2-2, 74e). Les deux équipes laissent la construction de côté pour tenter d’arracher la décision mais n’évitent pas la prolongation. Après une occase de part et d’autre pour Hurtig (98e) et Bremer (112e), l’Allemande profite d’un caviar de Brand, et d’une boulette de Wubben-Moy, pour pousser le cuir au fond (2-3, 119e). Die Wölfinnen s’offrent une sixième finale et tenteront d’aller décrocher une troisième timbale face au FC Barcelone le 3 juin prochain.

Pour Arsenal, il faudra patienter une dix-septième année, soit une de moins que les hommes, pour espérer revoir une finale de C1.

Arsenal (3-4-2-1) : Zinsberger – Beattie (Agyemang, 119e), Wubben-Moy, Souza – Maritz (Wienroither, 64e puis Kühl, 82e) Maanum, Wälti, Catley – Pelova, McCabe – Blackstenius (Hurtig, 64e). Entraîneur : Jonas Eidevall.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Frohms – Wilms (Hegering, 106e), Hendrich, Janssen, Rauch – Oberdorf, Roord (Blomqvist, 120e) – Huth (Bremer, 90e), Popp, Jónsdóttir (Brand, 101e) – Pajor (Waßmuth, 78e). Entraîneur : Tommy Stroot.

