Ligue des champions (F) : Wolfsburg et Arsenal dos à dos

Wolfsburg 2 – 2 Arsenal

Buts : Pajor (19e), Jonsdottir (24e) pour les Louves // R.Souza (44e), Blackstenius (69e) pour les Gunners

L’équilibre parfait.

C’est avec une équipe amputée de ses meilleurs éléments que s’est présenté Arsenal à la Volkswagen Arena, ce dimanche 23 avril, pour défier Wolfsburg. Avec plusieurs joueuses importantes blessées, dont la capitaine Leah Williamson, les Gunners ont pourtant réussi à accrocher leurs homologues allemandes qui ont cédé face au réalisme froid, pour une fois, anglais.

Après un premier quart d’heure d’observation, les Louves ont décidé d’accélérer et de prendre les commandes du match devant leur public, grâce à la conclusion parfaite d’Ewa Pajor après un caviar délivré par la joueuse clutch de cette équipe de Wolfsburg Sveindis Jonsdottir (1-0, 19e). Face à des Gunners incrédules, Jonsdottir vient doubler la mise après avoir bénéficié de la mauvaise concentration des défenseurs d’Arsenal (2-0, 24e). Sonnées mais pas totalement achevées, les coéquipières de Stina Blackstenius tente de se révolter en fin de première mi-temps : les ballons sont récupérés plus haut, le jeu s’avère plus direct et vertical et la débauche d’énergie au pressing plus intense. Des ambitions récompensées puisque d’une tête surpuissante Rafaelle Souza propulse le cuir dans les filets de Merle Frohms et vient réduire l’écart juste avant la mi-temps (2-1, 44e).

Au retour des vestiaires, les Louves repartent tambour battant, à l’image de Jule Brand qui voit sa frappe passer juste au-dessus de la cage de Manuela Zinsberger (46e). Au fur et à mesure que s’écoule les minutes, les Allemandes vont toutefois perdre le fil du match sans pour autant qu’Arsenal prenne véritablement le lead du match. Jusqu’à ce que l’international suédoise d’Arsenal, Stine Blackstenius, après un service millimétré de Victoria Pelova, vienne faire trembler les filets de la Volkswagen Arena (2-2, 69e). Les Allemandes ont tenté de repartir de l’avant pour tenter de renouer avec une victoire qui ne semblait pas pouvoir leur échapper. Malgré quelques percées, à l’image d’une des dernières actions des Louves où le ballon vient mourir à quelques centimètres du poteau gauche de la portière d’Arsenal (81e).

Arsenal a plié mais n’a pas rompu, le verdict sera rendu le 1er mai lors du match retour.

Wolfsburg (4-5-1) : Frohms – Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch – Brand (Wassmuth, 64e), Oberdorf, Huth, Roord, Jonsdottir – Pajor. Entraîneur : Tommy Stroot.

Arsenal (4-3-3) : Zinsberger – Rafaelle Souza, Beattie, Wubben-Moy, Maritz – Pelova (Kuhl,90e), Walti, Leonhardsen-Maanum – Catley (Wienroither, 70e), Blackstenius, McCabe. Entraîneur : Jonas Eidevall.

