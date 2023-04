Nouveau record d’affluence pour un match féminin à l’Emirates, à guichets fermés contre Wolfsburg

The place to be.

Tous les tickets mis en vente pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre Arsenal et Wolfsburg ont été vendus. Plus de 60 000 personnes viendront ainsi garnir les tribunes de l’Emirates ce lundi alors que les Gunners, qui ont fait 2-2 à l’aller, tenteront de rejoindre le FC Barcelone en finale. Le record établi en septembre pour la réception de Tottenham en championnat (47 367 spectateurs) devrait donc être largement battu. Le match de lundi sera le huitième de l’équipe féminine d’Arsenal à l’Emirates cette saison. Au total, plus de 240 000 billets ont été vendus sur l’ensemble de ces rencontres.

For the first time in our history… EMIRATES STADIUM. SOLD OUT. ❤️ pic.twitter.com/sTUNFjFOVp — Arsenal Women (@ArsenalWFC) April 30, 2023

Carton plein !

